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STH8040/40
Ātrākais rokas apģērbu tvaicētājs*
Atšķirībā no parastajiem rokas apģērbu tvaicētājiem AirStretch tehnoloģija palīdz noturēt apģērbu stabilā stāvoklī tvaicēšanas laikā. Pateicoties ātrgaitas motoram un ventilatoram, šī tehnoloģija maigi piesūc audumu, noturot to vietā, lai viegli un ērti ar vienu roku varētu izgludināt apģērbu labāk** un ātrāk***
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Patentētā AirStretch tehnoloģija izlīdzina audumu, lai tvaiks iekļūtu dziļāk un sniegtu ātrāku*** rezultātu
Spēcīgā tvaika un sūkšanas kombinācija nodrošina labāku burzījumu izlīdzināšanu vienā kustībā**
OptimalTEMP tehnoloģija pasargā visus gludināmos audumu veidus – no maiga zīda līdz izturīgam džinsam.
Līdz 24 g/min tvaika padeve un 1500 W jauda ātri un efektīvi izlīdzina pat noturīgus burzījumus*****
Divas noņemamas ūdens tvertnes – 140 ml vai 200 ml. Apstrādā 8 apģērbus bez ūdens papildināšanas – noņem, uzpildi, ieliec atpakaļ.
Novērtē ātrāku*** tvaicēšanu, pateicoties ar AirStretch tehnoloģijai! Tās spēcīgā 2600 Pa piesūkšana**** maigi izlīdzina apģērbu, ļaujot tvaikam dziļāk iekļūt audumā, nodrošinot ātrāku un vienmērīgāku rezultātu, lai vari vienmēr izskatīties nevainojami!
Jaudīgā tvaika un sūkšanas kombinācija nodrošina labāku burzījumu izlīdzināšanu vienā kustībā**, tādējādi jebkura auduma apģērbs izskatās gluds un svaigs.
OptimalTEMP tehnoloģija pasargā visus gludināmos audumu veidus – no maiga zīda līdz izturīgam džinsam. Tvaicē droši, nemainot iestatījumus un negaidot, kamēr sasniegta pareizā temperatūra!
Atsauksmes
Pēc Philips Euromonitor International Limited datiem gludekļu kategorijā; mazumtirdzniecības apjoms vienībās, 2025. gada dati.
STH80XX testēts uz kokvilnas auduma, salīdzinot divus režīmus: tikai ar tvaiku un augstu sūkšanas iestatījumu ar tvaiku.
STH80XX testēts uz T-krekla ar sūkšanu un tvaicēšanu, salīdzinot ar STH30XX, kas izmanto tikai tvaiku.
Mērīts tikai ar sūkšanu, sildītājs un tvaiks izslēgti.
1500 W jauda norādīta, ierīcei pieslēdzoties 240 V elektrotīklam. Faktiskā jauda var atšķirties atkarībā no sprieguma.
Testēts ar baktēriju/raugu testcelmiem: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testēts ar putekļu ērcīšu sugām: Dermatophagoides farinae (pieaugušās tēviņu un mātīšu ērcītes, kā arī nimfas)