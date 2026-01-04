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1000 seriesAusīs ievietojamās sporta austiņas ar mikrofonu

TAA1009RD/10

Pieejams

Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Tumši pelēka
Tumši pelēka

No parka līdz ielai

Izbaudiet fiziskās aktivitātes ar austiņām, kas ir noturīgas pret sviedriem, pielāgojas jūsu kustībām un nodrošina dzidru skaņu un spēcīgus basus. Pielāgojamie stiprinājumi notur austiņas vietā, un 1,2 m garais vads ir ideāli piemērots savienošanai ar kabatā esošo tālruni.

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No parka līdz ielai

  • 12 mm skaļruņi skaidrai skaņai

  • Spārnveida uzgaļi drošākai valkāšanai

  • Vada garums 1,2 m

  • IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Skaidra skaņa, spēcīgi basi

Perfekti noregulēti 12 mm neodīma skaļruņi nodrošina skaidru skaņu, un basa atveres uzlabo basa sniegumu. Austiņas ērti iegulst ausī bez iestiepšanās auss kanālā.

Austiņas, kas turās, lai kā jūs kustētos

Pielāgojamie, izliektie ausu āķi ļauj pielāgot šīs vieglās austiņas pavisam ērtā veidā, kas ir pilnīgi drošs. Jūs varat brīvi pārvietoties, neuztraucoties par to, ka austiņas nokritīs tajā izšķirošajā brīdī.

3 pogu tālvadība uz vada. Viegli pārvaldiet mūzikas atskaņošanu un zvanus

Komplektā iekļautā 3 pogu tālvadība uz vada padara šīs austiņas ļoti patīkamas izmantošanai. Zvaniet, pārskatiet atskaņošanas sarakstus un lūdziet savam balss palīgam jebko – paveiciet to visu, nepieskaroties viedtālrunim.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.