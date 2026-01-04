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TAA1009RD/10
Pieejams
No parka līdz ielai
Izbaudiet fiziskās aktivitātes ar austiņām, kas ir noturīgas pret sviedriem, pielāgojas jūsu kustībām un nodrošina dzidru skaņu un spēcīgus basus. Pielāgojamie stiprinājumi notur austiņas vietā, un 1,2 m garais vads ir ideāli piemērots savienošanai ar kabatā esošo tālruni.
12 mm skaļruņi skaidrai skaņai
Spārnveida uzgaļi drošākai valkāšanai
Vada garums 1,2 m
IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem
Perfekti noregulēti 12 mm neodīma skaļruņi nodrošina skaidru skaņu, un basa atveres uzlabo basa sniegumu. Austiņas ērti iegulst ausī bez iestiepšanās auss kanālā.
Pielāgojamie, izliektie ausu āķi ļauj pielāgot šīs vieglās austiņas pavisam ērtā veidā, kas ir pilnīgi drošs. Jūs varat brīvi pārvietoties, neuztraucoties par to, ka austiņas nokritīs tajā izšķirošajā brīdī.
Komplektā iekļautā 3 pogu tālvadība uz vada padara šīs austiņas ļoti patīkamas izmantošanai. Zvaniet, pārskatiet atskaņošanas sarakstus un lūdziet savam balss palīgam jebko – paveiciet to visu, nepieskaroties viedtālrunim.
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