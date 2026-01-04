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Ausīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

TAE5008WT/00

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Zila
Zila

Bass ir klāt.

Izbaudiet piesātinātus basus visās dziesmās. Šīs ausīs liekamās austiņas piedāvā ērtu valkāšanu, un tālvadība uz vada ļauj viegli pārlūkot atskaņošanas sarakstus. Ideāli, kad zvans atskan tieši tajā brīdī, kad sāksies jūsu mīļākās dziesmas basi!

Skatīt visas priekšrocības

Bass ir klāt.

  • Spēcīga zemās frekvences skaņa

  • Vieglas, ieguļ ausīs

  • 3 pogu tālvadība uz vada

  • USB-C savienotājs

Piesātināti basi. Dzidra skaņa neatkarīgi no tā, ko jūs klausāties

Kas ir dzīve kustībā bez jūsu mīļākajām dziesmām? Šīs austiņas ļauj dzirdēt piesātinātus basus no spēcīgiem 10 mm skaļruņiem. Izbaudiet ērtu klausīšanos ar austiņu uzgaļiem, kas der kā uzlieti.

Iebūvēts DAC apgaismojums uzlabo skaņas kvalitāti

Izrādiet saviem atskaņošanas sarakstiem pienācīgu cieņu, klausoties tos tā, kā tos bija paredzēts klausīties. Šīm austiņām ir iebūvēts DAC apgaismojums, kas uzlabo kvalitāti tam, ko klausāties. Izbaudiet katru jūsu mīļāko dziesmu sekundi.

Izbaudiet savu mūziku komfortabli visu dienu

Ovālais akustiskais ieliktnis un trīs maināmi gumijas ausu uzgaļi rada perfektu blīvējumu, ko varat valkāt vairākas stundas. Izbaudiet klausīšanās komfortu visu dienu.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.