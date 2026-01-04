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TAE5008WT/00
Bass ir klāt.
Izbaudiet piesātinātus basus visās dziesmās. Šīs ausīs liekamās austiņas piedāvā ērtu valkāšanu, un tālvadība uz vada ļauj viegli pārlūkot atskaņošanas sarakstus. Ideāli, kad zvans atskan tieši tajā brīdī, kad sāksies jūsu mīļākās dziesmas basi!
Spēcīga zemās frekvences skaņa
Vieglas, ieguļ ausīs
3 pogu tālvadība uz vada
USB-C savienotājs
Kas ir dzīve kustībā bez jūsu mīļākajām dziesmām? Šīs austiņas ļauj dzirdēt piesātinātus basus no spēcīgiem 10 mm skaļruņiem. Izbaudiet ērtu klausīšanos ar austiņu uzgaļiem, kas der kā uzlieti.
Izrādiet saviem atskaņošanas sarakstiem pienācīgu cieņu, klausoties tos tā, kā tos bija paredzēts klausīties. Šīm austiņām ir iebūvēts DAC apgaismojums, kas uzlabo kvalitāti tam, ko klausāties. Izbaudiet katru jūsu mīļāko dziesmu sekundi.
Ovālais akustiskais ieliktnis un trīs maināmi gumijas ausu uzgaļi rada perfektu blīvējumu, ko varat valkāt vairākas stundas. Izbaudiet klausīšanās komfortu visu dienu.
Atsauksmes
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.