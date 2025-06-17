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  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
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  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!
  • Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!

4000 seriesUz ausīm liekamas bezvadu austiņas

TAH4209PK/00

4.9

| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Melna
Melna
Rozā
Rozā
Zila
Zila
Zīdaini balta
Zīdaini balta

Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!

Šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas spēj nodrošināt atskaņošanas ilgumu līdz 55 stundām, un tāpēc starp uzlādes reizēm varēsiet tās klausīties dienām ilgi. Jūs iegūsiet lielisku skaņu, dinamisku zemfrekvences skaņu dziļiem basiem pat ar mazu skaļumu, kā arī varat aktivizēt zemas aizkaves iestatījumu videoklipiem.

Skatīt visas priekšrocības

Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!

  • Uz ausīm uzliekamas vieglas austiņas

  • Dabiska skaņa. Dinamiski basi

  • Līdz pat 55 stundu atskaņošanas laiks

  • Skaidri zvani

Tik vieglas un ērtas, ka varat tās valkāt stundām ilgi

Tik vieglas un ērtas, ka varat tās valkāt stundām ilgi

Šīs austiņas ir radītas ērtai ikdienas lietošanai. Polsterētā galvas stīpa ir tik viegla, ka praktiski nav jūtama, savukārt mīksto austiņu spilventiņu pozīciju var pielāgot tieši tā, kā jums vajag. Abi austiņu spilventiņi ir polsterēti ar formu saglabājošām putām: jo ilgāk austiņas valkāsiet, jo vairāk tās iemīlēsiet.

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Ar 32 mm skaļruņiem tiek nodrošināta lieliska skaņas kvalitāte un pienācīga pasīvā trokšņu izolācija, jo austiņas cieši pieguļ ausīm. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas, Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos basus, un varēsiet ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad, ja klausīsieties tās klusi.

Atskaņošanas laiks līdz 55 stundām. USB-C uzlāde

Atskaņošanas laiks līdz 55 stundām. USB-C uzlāde

Ar šīm bezvadu austiņām varēsiet noklausīties daudzas jo daudzas iecienītākās dziesmas, jo ar vienu uzlādi to atskaņošanas laiks ir līdz 55 stundām. Izmantojot USB-C savienojumu, tās pilnībā uzlādējas tikai 2 stundu laikā, savukārt ātra 15 minūšu uzlāde nodrošinās pietiekamu jaudu, lai mūziku varētu klausīties vēl divas stundas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Plusi

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.