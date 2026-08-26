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5000 seriesPāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

TAH5209WT/00

5

| (2) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Izcils komforts, lieliska skaņa, kompakts dizains

Uzlieciet šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas un klausieties, baudot īstu komfortu. Jūs iegūsiet bagātīgu skaņu ar dziļiem basiem, pat ja skaļums ir mazs, un atskaņošanas ilgums ir līdz 65 stundām. Turklāt austiņas var ērti salocīt, lai tās kompakti uzglabātu ceļā.

Skatīt visas priekšrocības

Izcils komforts, lieliska skaņa, kompakts dizains

  • Uz ausīm uzliekamas vieglas austiņas

  • Dabiska skaņa. Dinamiski basi

  • Līdz 65 stundām ilgs darbības laiks

  • Skaidri zvani

Tik vieglas un ērtas,ka varat tās valkāt stundām ilgi

Tik vieglas un ērtas,ka varat tās valkāt stundām ilgi

Šīs austiņas ir radītas ērtai ikdienas lietošanai. Polsterētā galvas stīpa ir tik viegla,ka praktiski nav jūtama,savukārt mīksto austiņu spilventiņu pozīciju var pielāgot tieši tā,kā jums vajag. Abi austiņu spilventiņi ir polsterēti ar formu saglabājošām putām: jo ilgāk austiņas valkāsiet,jo vairāk tās iemīlēsiet.

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Ar 40 mm skaļruņiem tiek nodrošināta lieliska skaņas kvalitāte un pienācīga pasīvā trokšņu izolācija,jo austiņas cieši pieguļ ausīm. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas,Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos basus,un varēsiet ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad,ja klausīsieties tās klusi.

Ar ātro uzlādi atskaņo mūziku līdz pat 65 stundām

Ar ātro uzlādi atskaņo mūziku līdz pat 65 stundām

Ar šīm bezvadu austiņām varēsiet noklausīties daudzas jo daudzas iecienītākās dziesmas,jo ar vienu uzlādi to atskaņošanas laiks ir līdz 65 stundām. Izmantojot USB-C savienojumu,tās pilnībā uzlādējas tikai 2 stundu laikā,savukzārt ātra 5 minūšu uzlāde nodrošinās pietiekamu jaudu,lai mūziku varētu klausīties vēl 3 stundas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Plusi

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Mīnusi

Brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2026-08-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Plusi

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Mīnusi

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2026-03-12

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2026-03-12

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