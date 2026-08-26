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TAH5209WT/00
Izcils komforts, lieliska skaņa, kompakts dizains
Uzlieciet šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas un klausieties, baudot īstu komfortu. Jūs iegūsiet bagātīgu skaņu ar dziļiem basiem, pat ja skaļums ir mazs, un atskaņošanas ilgums ir līdz 65 stundām. Turklāt austiņas var ērti salocīt, lai tās kompakti uzglabātu ceļā.
Uz ausīm uzliekamas vieglas austiņas
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Līdz 65 stundām ilgs darbības laiks
Skaidri zvani
Šīs austiņas ir radītas ērtai ikdienas lietošanai. Polsterētā galvas stīpa ir tik viegla,ka praktiski nav jūtama,savukārt mīksto austiņu spilventiņu pozīciju var pielāgot tieši tā,kā jums vajag. Abi austiņu spilventiņi ir polsterēti ar formu saglabājošām putām: jo ilgāk austiņas valkāsiet,jo vairāk tās iemīlēsiet.
Ar 40 mm skaļruņiem tiek nodrošināta lieliska skaņas kvalitāte un pienācīga pasīvā trokšņu izolācija,jo austiņas cieši pieguļ ausīm. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas,Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos basus,un varēsiet ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad,ja klausīsieties tās klusi.
Ar šīm bezvadu austiņām varēsiet noklausīties daudzas jo daudzas iecienītākās dziesmas,jo ar vienu uzlādi to atskaņošanas laiks ir līdz 65 stundām. Izmantojot USB-C savienojumu,tās pilnībā uzlādējas tikai 2 stundu laikā,savukzārt ātra 5 minūšu uzlāde nodrošinās pietiekamu jaudu,lai mūziku varētu klausīties vēl 3 stundas.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Plusi
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Mīnusi
Brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2026-08-18
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Plusi
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Mīnusi
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2026-03-12
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2026-03-12