30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
TAK4607PP/00
Ideāli piemērotas spēlēm
Šīs atvērtās auss tipa bezvadu austiņas ļauj jūsu bērniem dzirdēt visu. Ierobežojiet spēlēšanas laiku un skaļumu, izmantojot Philips lietotni. Drošs aprīkots dizains un regulējama galvas stīpa nozīmē, ka austiņas, bērnam augot, var pielāgot, un spēlēšanas laikā tās nenokritīs!
Atvērtas auss tipa bezvadu austiņas
Kaulu vadītspēja
Vecākvadība, izmantojot lietotni
IPX5 aizsardzība pret ūdeni
Bērni vienmēr ir kustībā! Šo vieglo austiņu uzlikas atrodas tieši pirms bērna ausīm, lai, pat spēlējot spēles, mācoties tiešsaistē vai klausoties mūziku, austiņas piegulētu droši un ērti.
Šīs austiņas izmanto kaulu vadītspējas tehnoloģiju, ļaujot bērniem dzirdēt mūziku, mācību stundas vai spēles. Tas ļauj ausu uzlikām atrasties ausu priekšpusē, nodrošinot, ka bērns varēs dzirdēt visu, kas notiek apkārtnē.
Viegli ierobežojiet gan skaļumu, gan atskaņošanas laiku, izmantojot Philips lietotni. Austiņu decibelu līmenis ir ierobežots līdz 85 dB, bet jutīgākām ausīm to var samazināt. Iestatiet atskaņošanas laiku dienai vai nedēļai, un balss uzvedne bērniem atgādinās, kad laiks ir beidzies!
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Plusi
super pre dieťa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Izmantošanas datums 2023-11-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Izmantošanas datums 2023-11-03
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.
Skaļuma līmenis ierobežots līdz < 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.