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Atvērtas auss tipa bezvadu austiņas bērniem

TAK4607PP/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Pelēks
Pelēks
Violeta
Violeta
Zaļa
Zaļa

Ideāli piemērotas spēlēm

Šīs atvērtās auss tipa bezvadu austiņas ļauj jūsu bērniem dzirdēt visu. Ierobežojiet spēlēšanas laiku un skaļumu, izmantojot Philips lietotni. Drošs aprīkots dizains un regulējama galvas stīpa nozīmē, ka austiņas, bērnam augot, var pielāgot, un spēlēšanas laikā tās nenokritīs!

Skatīt visas priekšrocības

Ideāli piemērotas spēlēm

  • Atvērtas auss tipa bezvadu austiņas

  • Kaulu vadītspēja

  • Vecākvadība, izmantojot lietotni

  • IPX5 aizsardzība pret ūdeni

Ērta atvērtas auss tipa konstrukcija

Ērta atvērtas auss tipa konstrukcija

Bērni vienmēr ir kustībā! Šo vieglo austiņu uzlikas atrodas tieši pirms bērna ausīm, lai, pat spēlējot spēles, mācoties tiešsaistē vai klausoties mūziku, austiņas piegulētu droši un ērti.

Atvērtas auss tipa dizains pilnīgai modrībai

Atvērtas auss tipa dizains pilnīgai modrībai

Šīs austiņas izmanto kaulu vadītspējas tehnoloģiju, ļaujot bērniem dzirdēt mūziku, mācību stundas vai spēles. Tas ļauj ausu uzlikām atrasties ausu priekšpusē, nodrošinot, ka bērns varēs dzirdēt visu, kas notiek apkārtnē.

Vecāki var ierobežot skaļumu un atskaņošanas laiku, izmantojot Philips lietotni

Vecāki var ierobežot skaļumu un atskaņošanas laiku, izmantojot Philips lietotni

Viegli ierobežojiet gan skaļumu, gan atskaņošanas laiku, izmantojot Philips lietotni. Austiņu decibelu līmenis ir ierobežots līdz 85 dB, bet jutīgākām ausīm to var samazināt. Iestatiet atskaņošanas laiku dienai vai nedēļai, un balss uzvedne bērniem atgādinās, kad laiks ir beidzies!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Plusi

super pre dieťa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Izmantošanas datums 2023-11-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Izmantošanas datums 2023-11-03

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

  2. Skaļuma līmenis ierobežots līdz < 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.