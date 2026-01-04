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Izbeigta ražošana
TAKH101PK/00
Aiziet!
Ļaujiet viņiem skatīties, klausīties vai spēlēt spēles ar austiņām, kas nekaitē viņu dzirdei. Šīs krāsainās austiņas ir ērtas, turklāt to skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Bērni var droši pavadīt laiku pie ekrāna vai klausīties savas mīļākās dziesmas.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
Šīs austiņas, kas ir īpaši izstrādātas bērnu ausu aizsardzībai, ir aprīkotas ar 32 mm akustiskajiem skaļruņiem, kuru skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Jums vairs nav jāsatraucas, jo varat būt droši, ka bērni klausās mūziku, skatās videoierakstus un spēlē spēles drošā veidā.
Šis bērnu austiņas ar vadu iespējams nolocīt uz iekšpusi, lai radītu kompaktu sainīti. Ideāls risinājums, ja austiņas nepieciešams ielikt virsjakas kabatā vai somā.
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