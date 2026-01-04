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Izbeigta ražošana
TAKH301BL/00
Rīkojieties, kā vēlaties
Izklaidējieties ar šīm austiņām, kuru stilu bērni paši var pielāgot. Šo austiņu skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB, un tās ir pietiekami izturīgas, lai izdzīvotu skolas somā. Bērni var izdekorēt austiņu uzlikas ar uzlīmēm vai saviem mākslas darbiem.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
Šīs austiņas, kas ir īpaši izstrādātas bērnu ausu aizsardzībai, ir aprīkotas ar 32 mm akustiskajiem skaļruņiem, kuru skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Jums vairs nav jāsatraucas, jo varat būt droši, ka bērni klausās mūziku, skatās videoierakstus un spēlē spēles drošā veidā.
Bērni var pielāgot šīs austiņas, izmantojot uzlīmes vai savus personīgos mākslas darbus. Caurspīdīgo ārējo ausu uzliku apvalku var noņemt, lai varētu tajā ievietot zīmējumu. Austiņu komplektācijā ietilpst trīs uzlīmju un grafisko kartiņu komplekti.
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