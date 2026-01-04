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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
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Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

TAKH301BL/00

Rīkojieties, kā vēlaties

Izklaidējieties ar šīm austiņām, kuru stilu bērni paši var pielāgot. Šo austiņu skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB, un tās ir pietiekami izturīgas, lai izdzīvotu skolas somā. Bērni var izdekorēt austiņu uzlikas ar uzlīmēm vai saviem mākslas darbiem.

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Rīkojieties, kā vēlaties

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

32 mm akustiskie skaļruņi. Dzidra skaņa

Šīs austiņas, kas ir īpaši izstrādātas bērnu ausu aizsardzībai, ir aprīkotas ar 32 mm akustiskajiem skaļruņiem, kuru skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Jums vairs nav jāsatraucas, jo varat būt droši, ka bērni klausās mūziku, skatās videoierakstus un spēlē spēles drošā veidā.

Pielāgojamas ausu uzlikas. Izmantojiet uzlīmes vai savus mākslas darbus

Bērni var pielāgot šīs austiņas, izmantojot uzlīmes vai savus personīgos mākslas darbus. Caurspīdīgo ārējo ausu uzliku apvalku var noņemt, lai varētu tajā ievietot zīmējumu. Austiņu komplektācijā ietilpst trīs uzlīmju un grafisko kartiņu komplekti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam