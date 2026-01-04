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TAR1506/00
FM/MW
Analoga regulēšana
Darbojas ar baterijām
Šo īpaši viegli pārnēsājamo analogo FM/MW radio var viegli regulēt, esot ceļā. Vienkārši pagrieziet sānā esošo regulēšanas sviru, lai pārvietotu indikatoru pa frekvenču skalu. Liels tradicionāla stila regulēšanas logs ļauj viegli saskatīt, kad ir sasniegta vēlamā frekvence.
Šo mazo radio var viegli izmantot ar vienu roku. Skaļums un ieslēgšana/izslēgšana tiek vadīta ar parocīgi grozāmu pogu. Tam ir arī austiņu pieslēgvieta, lai klausītos netraucēti, un sānā atrodas slēdzis FM un MW signālu pārslēgšanai.
Ielieciet radio kabatā un klausieties ziņas, lai kurp arī jūs dotos. Vai svarīgo spēli, kuru nedrīkst palaist garām. Vai arī savu iecienīto sarunu raidījumu. Radio darbību nodrošina 2 AAA baterijas, un teleskopiskā antena gādā, ka vienmēr pieejama labākā uztvere.
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