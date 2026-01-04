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  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
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  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
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  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika
  • Kabatas lieluma klasika

Izbeigta ražošana

Portatīvais radio

TAR1506/00

Kabatas lieluma klasika
Dodieties ceļā ar šo īpaši ērti pārnēsājamo analogo FM/MW radio. Viegla regulēšana un dzidra skaņa ļaus jums visu laiku klausīties jūsu iecienītākās programmas. Vai strādājat dārzā, vai dodaties pārgājienā.
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Kabatas lieluma klasika

  • FM/MW

  • Analoga regulēšana

  • Darbojas ar baterijām

Klasisks dizains. Viegla regulēšana

Šo īpaši viegli pārnēsājamo analogo FM/MW radio var viegli regulēt, esot ceļā. Vienkārši pagrieziet sānā esošo regulēšanas sviru, lai pārvietotu indikatoru pa frekvenču skalu. Liels tradicionāla stila regulēšanas logs ļauj viegli saskatīt, kad ir sasniegta vēlamā frekvence.

Vienkārša kontrole. Grozāma poga skaļuma regulēšanai un ieslēgšanai/izslēgšanai

Šo mazo radio var viegli izmantot ar vienu roku. Skaļums un ieslēgšana/izslēgšana tiek vadīta ar parocīgi grozāmu pogu. Tam ir arī austiņu pieslēgvieta, lai klausītos netraucēti, un sānā atrodas slēdzis FM un MW signālu pārslēgšanai.

Īpaši portatīvs. Ideāli piemērots, lai klausītos mājās vai pa ceļam

Ielieciet radio kabatā un klausieties ziņas, lai kurp arī jūs dotos. Vai svarīgo spēli, kuru nedrīkst palaist garām. Vai arī savu iecienīto sarunu raidījumu. Radio darbību nodrošina 2 AAA baterijas, un teleskopiskā antena gādā, ka vienmēr pieejama labākā uztvere.

Tehniskā specifikācija

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