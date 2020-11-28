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Izbeigta ražošana
TASH402BK/00
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Sviedru/ūdens drošas
Esot ceļā, šīs austiņas nodrošina līdz 20 stundām ilgu nepārtrauktu atskaņošanu pilnvērtīgam baudījumam.
Izmantojiet treniņu atskaņošanas sarakstu, lai sasniegtu jaunu līmeni. Ideāli noskaņotie 40 mm neodīma akustiskie skaļruņi atskaņo basus tik lieliski, ka nevarēsiet apstāties. Noslēgtās konstrukcijas uzlikas nodrošina izcilu pasīvo trokšņu izolāciju. Jūs varat izbaudīt mūziku, netraucējot citiem.
Mīkstie un elpojošie ausu uzliku polsteri ir pildīti ar atvēsinošu želeju: lai cik arī smags būtu treniņš, austiņas būs vēsas. Polsteri ir noņemami, atvieglojot tīrīšanu.
4.8
no 5
26
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Plusi
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Mīnusi
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakosc, cena
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobry wybór
Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.
Plusi
Dobra cena, dobra jakość.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
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