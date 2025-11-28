30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
TAT1108WT/00
Dzirdiet skaņas skaidri
Dzirdiet mūziku un zvanus pareizi. Šīs patiesi bezvadu austiņas izmanto 6 mm skaļruņus, lai nodrošinātu bagātīgu skaņu un spēcīgus basus, kā arī AI mikrofonu skaidriem zvaniem. Aprīkotas ar IPX4 aizsardzību pret šļakatām un sviedriem un kabatas izmēra uzlādes ietvaru, kas nodrošina 15 stundas ilgu atskaņošanas laiku.
Skaidra zvanu kvalitāte
6 mm skaļruņi spēcīgiem basiem
Ergonomisks dizains komfortam
IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem
Vienalga, cik gara ir jūsu diena, austiņas to izturēs. 5 stundu atskaņošanas laiks un papildu 10 stundas no ērtā kabatas izmēra uzlādes futrāļa.
Klausieties skaņas tieši tā, kā tām paredzēts skanēt. Šajās austiņās izmantoti īpaši izstrādāti 6 mm dinamiskie skaļruņi, kas sniedz patiesi baudāmu klausīšanās pieredzi. Skaļruņu lielā jauda uzlabo dinamiku un basus, lai jūs nepalaistu garām nevienu ritma sitienu.
Neļaujiet apkārtējām skaņām traucēt klausīšanos. Šīm austiņām ir MI mikrofons, kas izmanto uzlabotu MI algoritmu, lai izfiltrētu troksni, kuru jūs nevēlaties dzirdēt, un nodrošinātu skaidru zvanu kvalitāti. Vienmēr dzirdiet viens otru skaidri.
4.7
no 5
9
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-10-28
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-10-28
pajur
09/07/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-01-09
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-01-09
wookie-ls
14/05/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo dobre słuchawki
Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.
Plusi
Dźwięk, jakość, bateria.
Mīnusi
Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-04-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-04-14
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.