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TAT1138WT/00
Dzirdiet skaņas skaidri
Dzirdiet skaņas izcili. Šīs patiesi bezvadu austiņas izmanto 13 mm skaļruņus, lai nodrošinātu dzirdu skaņu un spēcīgus basus, kā arī AI mikrofonu skaidriem zvaniem. Aprīkotas ar IPX4 aizsardzību pret šļakatām un sviedriem un kabatas izmēra uzlādes ietvaru, kas nodrošina 15 stundas ilgu atskaņošanas laiku.
Skaidra zvanu kvalitāte
13 mm skaļruņi spēcīgiem basiem
Ergonomisks dizains komfortam
IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem
Klausieties skaņas tieši tā, kā tās paredzēts dzirdēt. Šajās austiņās izmantoti īpaši izstrādāti 13 mm dinamiskie skaļruņi, kas sniedz lielisku klausīšanās pieredzi. Skaļruņu lielā jauda uzlabo dinamiku un basus, lai jūs nepalaistu garām nevienu ritma sitienu.
Vienalga, cik gara ir jūsu diena, austiņas to izturēs. 5 stundu atskaņošanas laiks un papildu 10 stundas no ērtā kabatas izmēra uzlādes futrāļa.
Neļaujiet apkārtējām skaņām traucēt klausīšanos. Šīm austiņām ir MI mikrofons, kas izmanto uzlabotu MI algoritmu, lai izfiltrētu troksni, kuru jūs nevēlaties dzirdēt, un nodrošinātu skaidru zvanu kvalitāti. Vienmēr dzirdiet viens otru skaidri.
3.5
no 5
4
Atsauksmes
demiudg
11/05/2024
Україна
Verificēts pircējs
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Plusi
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Mīnusi
відсутність індикації заряду на кейсі.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Izmantošanas datums 2023-04-11
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Izmantošanas datums 2023-04-11
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Izmantošanas datums 2024-01-27
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Izmantošanas datums 2024-01-27
Kojiko
15/04/2026
Україна
Verificēts pircējs
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Izmantošanas datums 2025-04-15
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Izmantošanas datums 2025-04-15
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.