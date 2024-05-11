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  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Patiesi bezvadu austiņas

TAT1138WT/00

3.5

| (4) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Zila
Zila

Dzirdiet skaņas skaidri

Dzirdiet skaņas izcili. Šīs patiesi bezvadu austiņas izmanto 13 mm skaļruņus, lai nodrošinātu dzirdu skaņu un spēcīgus basus, kā arī AI mikrofonu skaidriem zvaniem. Aprīkotas ar IPX4 aizsardzību pret šļakatām un sviedriem un kabatas izmēra uzlādes ietvaru, kas nodrošina 15 stundas ilgu atskaņošanas laiku.

Skatīt visas priekšrocības

Dzirdiet skaņas skaidri

  • Skaidra zvanu kvalitāte

  • 13 mm skaļruņi spēcīgiem basiem

  • Ergonomisks dizains komfortam

  • IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Īpaši izstrādāti 13 mm skaļruņi bagātīgai skaņai un izteiksmīgiem basiem

Klausieties skaņas tieši tā, kā tās paredzēts dzirdēt. Šajās austiņās izmantoti īpaši izstrādāti 13 mm dinamiskie skaļruņi, kas sniedz lielisku klausīšanās pieredzi. Skaļruņu lielā jauda uzlabo dinamiku un basus, lai jūs nepalaistu garām nevienu ritma sitienu.

Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 15 stundu atskaņošanas laika ar ietvaru

Vienalga, cik gara ir jūsu diena, austiņas to izturēs. 5 stundu atskaņošanas laiks un papildu 10 stundas no ērtā kabatas izmēra uzlādes futrāļa.

MI mikrofons skaidrai zvanu kvalitātei

Neļaujiet apkārtējām skaņām traucēt klausīšanos. Šīm austiņām ir MI mikrofons, kas izmanto uzlabotu MI algoritmu, lai izfiltrētu troksni, kuru jūs nevēlaties dzirdēt, un nodrošinātu skaidru zvanu kvalitāti. Vienmēr dzirdiet viens otru skaidri.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.5

no 5

4

Atsauksmes

4
3
1

11/05/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Plusi

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Mīnusi

відсутність індикації заряду на кейсі.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Izmantošanas datums 2023-04-11

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Izmantošanas datums 2023-04-11

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Izmantošanas datums 2024-01-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Izmantošanas datums 2024-01-27

15/04/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Izmantošanas datums 2025-04-15

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Izmantošanas datums 2025-04-15

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Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.