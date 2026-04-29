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Soundbar skaļruņi un mājas audio
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Bezvadu mājas skaļrunis
Izbeigta ražošana
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TAW6205/10
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iOS un Android ierīcēm
Atbalsta izvēlēto Philips Bluetooth skaļruņu, skaņas joslu, ballīšu skaļruņu, mikrosistēmu, CD audio sistēmu un pārnēsājamo radio vadību.
Īsā lietošanas pamācība
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