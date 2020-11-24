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Izbeigta ražošana
TAW6205/10
Visas jūsu skaņas. Jebkurā telpā.
Šis bezvadu skaļrunis jau pats par sevi ir lielisks, bet apvienojumā ar citām ierīcēm tas kļūst vēl labāks. Savienojiet to ar savu televizoru vai citiem skaļruņiem, lai iegūtu lielisku skanējumu vairākās telpās. Savienojiet pārī, lai iegūtu stereo skanējumu, vai paplašiniet sava Philips televizora Ambilight iespējas, pievienojot arī skaļruni.
Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās
Saderīgs ar DTS Play-Fi
Savienojams ar balss asistentiem
Iebūvēts LED apgaismojums
Neatkarīgi no tā, vai straumējat tieši no Spotify vai piekļūstat augstas izšķirtspējas albumiem Tidal, izmantojot lietotni Play-Fi, šis skaļrunis straumē jebkuru saturu. No ballīšu atskaņošanas sarakstiem atpūtas telpā līdz podkāstiem birojā — viss jūsu iecienītais saturs skanēs bagātīgāk, izteiksmīgāk un skaidrāk.
2.4
no 5
5
Atsauksmes
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Plusi
Funkcje
Mīnusi
Brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2019-10-24
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Plusi
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Mīnusi
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Izmantošanas datums 2022-01-16
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Izmantošanas datums 2022-01-16
Basia kutasia
08/02/2023
Polska
Najgorszy produkt ever
Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający
Plusi
Brak
Mīnusi
Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2022-01-08
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2022-01-08