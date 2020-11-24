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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta fotoattēls, skats no priekšas/augšas
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

Bezvadu mājas skaļrunis

TAW6205/10

2.4

| (5) Atsauksmes

Visas jūsu skaņas. Jebkurā telpā.

Šis bezvadu skaļrunis jau pats par sevi ir lielisks, bet apvienojumā ar citām ierīcēm tas kļūst vēl labāks. Savienojiet to ar savu televizoru vai citiem skaļruņiem, lai iegūtu lielisku skanējumu vairākās telpās. Savienojiet pārī, lai iegūtu stereo skanējumu, vai paplašiniet sava Philips televizora Ambilight iespējas, pievienojot arī skaļruni.

Skatīt visas priekšrocības

Visas jūsu skaņas. Jebkurā telpā.

  • Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās

  • Saderīgs ar DTS Play-Fi

  • Savienojams ar balss asistentiem

  • Iebūvēts LED apgaismojums

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tie visi ir pieejami

Neatkarīgi no tā, vai straumējat tieši no Spotify vai piekļūstat augstas izšķirtspējas albumiem Tidal, izmantojot lietotni Play-Fi, šis skaļrunis straumē jebkuru saturu. No ballīšu atskaņošanas sarakstiem atpūtas telpā līdz podkāstiem birojā — viss jūsu iecienītais saturs skanēs bagātīgāk, izteiksmīgāk un skaidrāk.

Vairāku telpu sistēma, izmantojot Philips Sound vai lietotni Play-Fi

Barošana ar maiņstrāvu. Izmēri: 115 x 212 x 116 mm

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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2.4

no 5

5

Atsauksmes

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Plusi

Funkcje

Mīnusi

Brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2019-10-24

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Plusi

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Mīnusi

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Izmantošanas datums 2022-01-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Izmantošanas datums 2022-01-16

08/02/2023

Polska

Polska

Najgorszy produkt ever

Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający

Plusi

Brak

Mīnusi

Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2022-01-08

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2022-01-08

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā