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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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Philips HomeRun 2000. un 3000. sērijas maiņas komplekts
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XV1433/00
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Viss, kas nepieciešams HomeRun 2000. un 3000. sērijas putekļsūcēju robotu apkopei. Oriģinālajā nomaiņas komplektā ietilpst 2 EPA11 filtri, 1 galvenā suka un 1 sānu suka. Saderīgs ar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 un XU3110 modeļiem.
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