ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

Philips HomeRun 2000. un 3000. sērijas maiņas komplekts

Atbalsts

Philips HomeRun2000. un 3000. sērijas maiņas komplekts

XV1433/00

Philips HomeRun 2000. un 3000. sērijas maiņas komplekts

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Viss, kas nepieciešams HomeRun 2000. un 3000. sērijas putekļsūcēju robotu apkopei. Oriģinālajā nomaiņas komplektā ietilpst 2 EPA11 filtri, 1 galvenā suka un 1 sānu suka. Saderīgs ar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 un XU3110 modeļiem.

  • PDF fails
  • 18 March 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim