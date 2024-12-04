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XV1433/00
Nomaiņas komplekts HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem
Viss, kas nepieciešams HomeRun 2000. un 3000. sērijas putekļsūcēju robotu apkopei. Oriģinālajā nomaiņas komplektā ietilpst 2 EPA11 filtri, 1 galvenā suka un 1 sānu suka. Saderīgs ar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 un XU3110 modeļiem.
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
2x EPA11 filtru nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
1 galvenā birste
1 sānu birste
Saderība ar 2000. un 3000. sēriju
Komplektā ir 2 gab. EPA11 filtri. Filtrs aiztur vairāk nekā 95% smalko putekļu, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem mājoklī. Filtrs ir jāmaina ik pēc 3–6 mēnešiem.
Galvenā suka zem robota atbrīvo netīrumus un putekļus, nodrošinot rūpīgu tīrīšanu. Nomainiet galveno suku ik pēc 6–12 mēnešiem.
Rūpīgākai tīrīšanai robots izmanto sānu suku, lai iztīrītu gar malām, tādējādi novirzot netīrumus uz iesūkšanas atveri. Nomainīt sānu suku ik pēc 6–12 mēnešiem. Sānu suku ir viegli pievienot robotam, lai ātri un vienkārši veiktu apkopi.
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Godalgas
2.8
no 5
4
Atsauksmes
Erika67
04/12/2024
Україна
Verificēts pircējs
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Izmantošanas datums 2023-11-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Izmantošanas datums 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Izmantojot ar Philips 3000. sērijas HomeRun Aqua putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju.