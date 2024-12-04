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Philips HomeRun2000. un 3000. sērijas maiņas komplekts

XV1433/00

2.8

| (4) Atsauksmes

1 godalga

Nomaiņas komplekts HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem

Viss, kas nepieciešams HomeRun 2000. un 3000. sērijas putekļsūcēju robotu apkopei. Oriģinālajā nomaiņas komplektā ietilpst 2 EPA11 filtri, 1 galvenā suka un 1 sānu suka. Saderīgs ar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 un XU3110 modeļiem.

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Savietojamie produkti

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2000/15

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2000/25

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/15

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/25

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/10

2000. sērija

2000. sērija
Putekļsūcējs robots

XU2100/20

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3000/01

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3000/02

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3100/01

HomeRun 3000. sērijas Aqua

HomeRun 3000. sērijas Aqua
Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju

XU3110/02

Oriģinālais nomaiņas komplekts

Nomaiņas komplekts HomeRun 2000. un 3000. sērijas robotiem

  • 2x EPA11 filtru nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

  • 1 galvenā birste

  • 1 sānu birste

  • Saderība ar 2000. un 3000. sēriju

EPA11 filtrs izcilai filtrēšanai

Komplektā ir 2 gab. EPA11 filtri. Filtrs aiztur vairāk nekā 95% smalko putekļu, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem mājoklī. Filtrs ir jāmaina ik pēc 3–6 mēnešiem.

Galvenā birste visiem grīdas veidiem

Galvenā suka zem robota atbrīvo netīrumus un putekļus, nodrošinot rūpīgu tīrīšanu. Nomainiet galveno suku ik pēc 6–12 mēnešiem.

Notīra tuvu pie sienām un dziļi stūros

Rūpīgākai tīrīšanai robots izmanto sānu suku, lai iztīrītu gar malām, tādējādi novirzot netīrumus uz iesūkšanas atveri. Nomainīt sānu suku ik pēc 6–12 mēnešiem. Sānu suku ir viegli pievienot robotam, lai ātri un vienkārši veiktu apkopi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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2.8

no 5

4

Atsauksmes

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Izmantošanas datums 2023-11-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Izmantošanas datums 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Izmantojot ar Philips 3000. sērijas HomeRun Aqua putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju.