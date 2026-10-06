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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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XV1791/01
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Maiņas filtra komplekts, saderīgs ar Philips AquaTrio bezvadu mitro un sauso putekļsūcēju 9000. sērijas klāstu. Komplektā iekļauts pilns filtra korpuss, ieskaitot augšējo pārsegu, apakšējo pārsegu un mazgājamu putu filtru. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.
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