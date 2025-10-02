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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

AquaTrio Cordless piederumiNomaiņas filtrs

XV1791/01

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Nomaiņas filtrs

Maiņas filtra komplekts, saderīgs ar Philips AquaTrio bezvadu mitro un sauso putekļsūcēju 9000. sērijas klāstu. Komplektā iekļauts pilns filtra korpuss, ieskaitot augšējo pārsegu, apakšējo pārsegu un mazgājamu putu filtru. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.

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Oriģināls maiņas filtrs AquaTrio bezvadu ierīcēm

Nomaiņas filtrs

  • Philips AquaTrio 9000. sērijas filtru komplekts

  • Ietverts augšējais un apakšējais filtra pārsegs

  • Mazgājams porolona filtrs ērtākai tīrīšanai

  • Filtru komplekts jāmaina ik pēc 6 mēnešiem

Filtra korpuss ar augšējo un apakšējo pārsegu

Filtra korpuss ar augšējo un apakšējo pārsegu

Mazgājams filtrs, kas paredzēts, lai ilgāk nodrošinātu jaudīgu gaisa plūsmu

Porolona filtru var viegli izmazgāt zem tekoša ūdens vai veļas mazgājamajā mašīnā, lai nodrošinātu ilgstošu tā izmantošanu.

Lai iegūtu optimālus tīrīšanas rezultātus, nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

Filtrus ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Plusi

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Izmantošanas datums 2024-11-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Izmantošanas datums 2024-11-27

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