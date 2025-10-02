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Nomaiņas filtrs
Maiņas filtra komplekts, saderīgs ar Philips AquaTrio bezvadu mitro un sauso putekļsūcēju 9000. sērijas klāstu. Komplektā iekļauts pilns filtra korpuss, ieskaitot augšējo pārsegu, apakšējo pārsegu un mazgājamu putu filtru. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.
Philips AquaTrio 9000. sērijas filtru komplekts
Ietverts augšējais un apakšējais filtra pārsegs
Mazgājams porolona filtrs ērtākai tīrīšanai
Filtru komplekts jāmaina ik pēc 6 mēnešiem
Filtra korpuss ar augšējo un apakšējo pārsegu
Porolona filtru var viegli izmazgāt zem tekoša ūdens vai veļas mazgājamajā mašīnā, lai nodrošinātu ilgstošu tā izmantošanu.
Filtrus ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Plusi
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Izmantošanas datums 2024-11-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Izmantošanas datums 2024-11-27