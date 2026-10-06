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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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XV1793/01
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Rezerves suku komplekts, saderīgs ar Philips AquaTrio bezvadu mitro un sauso putekļsūcēju 9000. sērijas klāstu. Komplektā iekļautas 2 īpaši mīkstas mikrošķiedru lieljaudas sukas. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.
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