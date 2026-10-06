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AquaTrio Cordless piederumi Nomaiņas birstes

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AquaTrio Cordless piederumiNomaiņas birstes

XV1793/01

AquaTrio Cordless piederumi Nomaiņas birstes

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Rezerves suku komplekts, saderīgs ar Philips AquaTrio bezvadu mitro un sauso putekļsūcēju 9000. sērijas klāstu. Komplektā iekļautas 2 īpaši mīkstas mikrošķiedru lieljaudas sukas. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.

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  • 6 October 2026

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