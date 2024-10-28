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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

AquaTrio Cordless piederumiNomaiņas birstes

XV1793/01

4

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Nomaiņas birstes

Rezerves suku komplekts, saderīgs ar Philips AquaTrio bezvadu mitro un sauso putekļsūcēju 9000. sērijas klāstu. Komplektā iekļautas 2 īpaši mīkstas mikrošķiedru lieljaudas sukas. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.

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Oriģinālas rezerves sukas AquaTrio bezvadu ierīcēm

Nomaiņas birstes

  • Paredzēts Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcējam

  • Iekļautas 2 īpaši mīkstas mikrošķiedras sukas

  • Saudzīgas pret visiem cietas grīdas segumiem

  • Optimālam rezultātam mainiet ik pēc 6 mēnešiem

Īpaši mīkstas mikrošķiedras birstes

Divas īpaši mīkstas mikrošķiedras lieljaudas sukas, piemērotas cietām grīdām*.

Lai iegūtu optimālus tīrīšanas rezultātus, nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

Birstes ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

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4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Izmantošanas datums 2024-04-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Izmantošanas datums 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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Atrunas

  1. Koka grīdas: piemērotas tikai neabsorbējošiem grīdas segumiem