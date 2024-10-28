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Nomaiņas birstes
Rezerves suku komplekts, saderīgs ar Philips AquaTrio bezvadu mitro un sauso putekļsūcēju 9000. sērijas klāstu. Komplektā iekļautas 2 īpaši mīkstas mikrošķiedru lieljaudas sukas. Ieteicams mainīt reizi sešos mēnešos.
Paredzēts Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcējam
Iekļautas 2 īpaši mīkstas mikrošķiedras sukas
Saudzīgas pret visiem cietas grīdas segumiem
Optimālam rezultātam mainiet ik pēc 6 mēnešiem
Divas īpaši mīkstas mikrošķiedras lieljaudas sukas, piemērotas cietām grīdām*.
Birstes ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas veiktspēju.
Godalgas
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Izmantošanas datums 2024-04-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Izmantošanas datums 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Koka grīdas: piemērotas tikai neabsorbējošiem grīdas segumiem