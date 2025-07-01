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Vai mans Philips Avent izstrādājums satur BPA vai BPS?

Neviena Philips Avent izstrādājumu daļa, kas saskaras ar pārtiku, nesatur BPA vai BPS. Mēs to apstiprinām, pilnībā ievērojot drošības noteikumus un īstenojot randomizētas pārbaudes un citus kvalitātes kontroles pasākumus.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF087/07 , SCF087/09 , SCF087/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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