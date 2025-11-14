Vai es varu nomainīt Sonicare zobu sukas akumulatoru?

Ja Sonicare zobu suka neieslēdzas, maz ticams, ka akumulatora nomaiņa atrisinās problēmu. Varat iesniegt tiešsaistes garantijas pieprasījumu šeit, lai saņemtu palīdzību saistībā ar ierīces nomaiņu, vai sazinieties ar mums šeit. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija.
Iebūvēto uzlādējamo akumulatoru var izņemt, lai atbrīvotos no tā, un akumulatora izņemšanas norādījumi ir sniegti sadaļā Rokasgrāmatas un dokumentācija jūsu ierīcei šeit. Ja nevēlaties demontēt elektroniku, iesakām vērsties pēc speciālista palīdzības vietējā elektronisko ierīču pārstrādes punktā vai remontdarbnīcā.
Neiesakām patstāvīgi veikt akumulatora nomaiņu, jo tas var paaugstināt ugunsgrēka vai citu iespējamo apdraudējumu risku.
Piezīme. Atverot zobu suku, izstrādājuma garantija tiks anulēta.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX7401/01 , HX7108/03 , HX7411/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›