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Kā lietot Philips Sonicare UV Sanitizer?

Lai uzzinātu, kā lietot Philips Sonicare UV Sanitizer, ievērojiet norādījumus soli pa solim. Dezinficētājs darbojas tikai ar uzspraužamu sukas uzgali. To nevar izmantot Sonicare For Kids suku uzgaļiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai noņemat suku uzgaļu ceļojuma vāciņu.  

1. Pievienojiet dezinficētāju elektrotīklam. 

2. Pēc zobu tīrīšanas noskalojiet zobu sukas uzgali un nokratiet lieko ūdeni. 

3. Ievietojiet pirkstus durtiņu nišā dezinficētāja augšdaļā un atveriet durtiņas. 

4. Novietojiet sukas uzgali uz viena no diviem dezinficētāja āķiem. Nodrošiniet, lai sari būtu vērsti pret spuldzi. 

5. Aizveriet durtiņas un nospiediet zaļo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izvēlētos UV tīrīšanas ciklu. Dezinficētājs darbosies tikai tad, ja durvis būs pareizi aizvērtas, un apstāsies, ja tās atvērs. 

Dezinficētājs darbojas, ja pa lodziņu spīd gaisma. Dezinficētāja cikls darbojas 10 minūtes un pēc tam automātiski izslēdzas. 

Kā lietot Philips Sonicare UV Sanitizer?

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX7103/01 , HX7429/03 , HX7401/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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