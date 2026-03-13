Kā lādēt Sonicare zobu suku?

Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija.
Atkarībā no modeļa Philips Sonicare zobu suku var uzlādēt dažādos veidos. Noteikti izmantojiet oriģinālo zobu sukas piegādes komplektā iekļauto lādētāju. Ne visi Sonicare lādētāji ir saderīgi ar citiem modeļiem. Lādētājam var būt USB-A savienotājs, kam nepieciešams sienas adapteris (nav iekļauts komplektā).
Izlasiet tālāk sniegtos norādījumus par zobu sukas uzlādi.
Pievienojiet lādētāju elektrības kontaktligzdai.
Novietojiet zobu sukas rokturi uz lādētāja.
Akumulatora indikators sāks mirgot*, lai norādītu, ka zobu suka tiek lādēta. Indikators pārstāj mirgot, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tas var ilgt līdz 24 stundām.
Starp zobu tīrīšanas reizēm varat atstāt zobu suku uz kontaktligzdai pieslēgta lādētāja, jo tas neietekmēs akumulatora kalpošanas laiku.
* Piezīme. DailyClean 1100 modelim nav akumulatora gaismas indikatora.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX3792/11 , HX3792/12 , HX7101/03 .