Philips atbalsts Vai manu Sonicare lādētāju var izmantot citām sukām?

Mēs iesakām izmantot Philips Sonicare komplektācijā ietilpstošo lādētāju. Atsevišķu modeļu lādētāji ir savstarpēji aizvietojami. Tālāk skatiet dažādos jūsu Sonicare zobu sukai atbilstošos lādētāju veidus.



Piezīme. Ja jūs atrodaties Ķīnā un iegādājāties zobu suku līdz 2024. gada 1. septembrim, zvaniet pa tālruni 4008 800 008, lai saņemtu atbalstu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/12 , HX3792/11 , HX7429/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›