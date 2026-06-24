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Kā nomainīt Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?

Lai uzzinātu, vai jūsu Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru var nomainīt un kā tas izdarāms, skatiet ierīces cauruli, lai uzzinātu modeli, un tad izlasiet tālāko rakstu.
 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC3131/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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