Kā nomainīt Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
Lai uzzinātu, vai jūsu Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru var nomainīt un kā tas izdarāms, skatiet ierīces cauruli, lai uzzinātu modeli, un tad izlasiet tālāko rakstu.
Ja jums ir SpeedPro vai SpeedPro Max putekļsūcējs (pārbaudiet, vai uz caurules ir uzdrukāts kāds no šiem nosaukumiem), varat nomainīt akumulatoru Philips servisa centrā vai klientu apkalpošanas dienestā. Lai saņemtu turpmāku palīdzību, sazinieties ar mums:www.philips.com/support.
Ja jums ir 8000., 7000. vai 3000. sērijas bezvadu putekļsūcējs (uz caurules nav norādīts uzraksts “SpeedPro” vai “SpeedPro Max“), varat atvienot lādējamo akumulatoru no ierīces un iegādāties jaunu akumulatoru, mūsu tīmekļa vietnes meklēšanas logā ierakstot XV1797 8000. un 7000. sērijas ierīcēm vai XV1633/01 – 3000. sērijas ierīcēm. 2000. sērijas bezvadu putekļsūcējam jaunu akumulatoru tiešsaistē nevar iegādāties. Ja nepieciešama papildu palīdzība, sazinieties ar mums: www.philips.com/support.
Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no sienas kontaktligzdas un ka akumulators ir pilnībā izlādējies. Atbrīvojoties no akumulatoriem, veiciet visus vajadzīgos piesardzības pasākumus. Lai izņemtu uzlādējamo akumulatoru, izpildiet tālāk sniegtās norādes.
Atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un ļaujiet tai darboties, līdz motors apstājas.
Nospiediet atbrīvošanas pogu un izņemiet akumulatoru no ierīces.
Vai iepriekš minētie risinājumi palīdzēja? Ja ne, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildu palīdzību: www.philips.com/support.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC3131/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›