Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Ja vēlaties uzzināt, kā iegūt jūsu Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numuru, lūdzu, skatiet tālāk sniegto informāciju.
Jūsu Philips putekļsūcēja modeļa numurs un sērijas numurs ir pieejami uz plāksnītes. Atkarībā no modeļa tipa plāksnīte atrodas:
apakšā,
zem putekļu tvertnes,
rokas ierīces aizmugurē vai
aiz ierīces ūdens tvertnes.
Modeļa numurs parasti atrodas augšējā kreisajā stūrī. Tas sākas ar diviem lielajiem burtiem, aiz kuriem ir četri cipari. Piemēram, FC9192/xx vai XW9385/xx.
Sērijas numurs parasti atrodas apakšējā labajā stūrī. Tas sastāv no četriem cipariem: pirmie divi cipari apzīmē gadu, nākamie divi cipari apzīmē gada nedēļu. Piemēram, 1850 vai 1734. Dažos gadījumos pirms sērijas numura atrodas burti S/N.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XB1142/10 , XC3131/01 , XC3131/61 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›