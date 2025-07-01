Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?

Sonicare zobu sukai ir dažādi tīrīšanas režīmi. Šie režīmi katrai zobu sukai var atšķirties.
Zobu sukas noklusējuma režīms ir Clean. Šis režīms nodrošina 2 minūšu tīrīšanas laiku un ir piemērots lietošanai ikdienā. Citi zobu tīrīšanas režīmi: 

 

RežīmsZobu tīrīšanas laiksIeguvums
Tīrīšana2 minūtesIzcili tīriem zobiem katru dienu.
Rūpīga tīrīšana3 minūtesIlgāks režīms, kas sniedz papildu laiku visu mutes dobuma zonu kopšanai, lai nodrošinātu atsvaidzinošu un rūpīgu tīrīšanu.
Deep Clean+2 minūtes / 3 minūtesLīdzīgi Deep Clean režīmam. Ja zobu suka ir savienota ar lietotni, šis režīms darbojas 2 minūtes. Ja zobu suka nav savienota, šis režīms darbojas 3 minūtes.
White/White +2 minūtes 40 sekundesLai notīrītu traipus no zobu virsmas un pulētu priekšējos zobus žilbinošam smaidam.
Smaganu kopšana3 minūtesIdeāli piemērots zobu un smaganu tīrīšanai.
Smaganu veselība3 minūtes 20 sekundesIlgāks režīms, kas sniedz papildu laiku aizmugurējo zobu tīrīšanai un uzlabo smaganu veselību
Jutīgs2 minūtesMaigas vibrācijas saudzīgai, bet efektīvai tīrīšanai jutīgiem zobiem un smaganām
Tongue Care20 sekundesNotīriet mēli ar TongueCare sukas uzgali.
Pulēšana1 minūtePadara zobus gaišākus un spodrina tos.
Max Care3 minūtesIlgāks režīms, kas apvieno tīrīšanas un masāžas režīmus, lai ik dienu nodrošinātu izcilu tīrīšanas rezultātu un smaganu masāžu.


 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/11 , HX3792/12 , HX7101/03 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

