Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?

Sonicare zobu sukai ir dažādi tīrīšanas režīmi. Šie režīmi katrai zobu sukai var atšķirties.
Zobu sukas noklusējuma režīms ir Clean. Šis režīms nodrošina 2 minūšu tīrīšanas laiku un ir piemērots lietošanai ikdienā. Citi zobu tīrīšanas režīmi:
|Režīms
|Zobu tīrīšanas laiks
|Ieguvums
|Tīrīšana
|2 minūtes
|Izcili tīriem zobiem katru dienu.
|Rūpīga tīrīšana
|3 minūtes
|Ilgāks režīms, kas sniedz papildu laiku visu mutes dobuma zonu kopšanai, lai nodrošinātu atsvaidzinošu un rūpīgu tīrīšanu.
|Deep Clean+
|2 minūtes / 3 minūtes
|Līdzīgi Deep Clean režīmam. Ja zobu suka ir savienota ar lietotni, šis režīms darbojas 2 minūtes. Ja zobu suka nav savienota, šis režīms darbojas 3 minūtes.
|White/White +
|2 minūtes 40 sekundes
|Lai notīrītu traipus no zobu virsmas un pulētu priekšējos zobus žilbinošam smaidam.
|Smaganu kopšana
|3 minūtes
|Ideāli piemērots zobu un smaganu tīrīšanai.
|Smaganu veselība
|3 minūtes 20 sekundes
|Ilgāks režīms, kas sniedz papildu laiku aizmugurējo zobu tīrīšanai un uzlabo smaganu veselību
|Jutīgs
|2 minūtes
|Maigas vibrācijas saudzīgai, bet efektīvai tīrīšanai jutīgiem zobiem un smaganām
|Tongue Care
|20 sekundes
|Notīriet mēli ar TongueCare sukas uzgali.
|Pulēšana
|1 minūte
|Padara zobus gaišākus un spodrina tos.
|Max Care
|3 minūtes
|Ilgāks režīms, kas apvieno tīrīšanas un masāžas režīmus, lai ik dienu nodrošinātu izcilu tīrīšanas rezultātu un smaganu masāžu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/11 , HX3792/12 , HX7101/03 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›