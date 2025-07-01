Kuras ierīces ir saderīgas ar lietotni Sonicare / Sonicare For Kids?

Lietotne Philips Sonicare ir pieejama lielākajā daļā viedtālruņu, ja vien operētājsistēma (OS) atbilst tālāk norādītām minimālajām prasībām.
Android: Android 12 un jaunāka versija
Apple: iOS 17 un jaunāka versija
Lietotne Philips Sonicare For Kids ir pieejama lielākajā daļā viedtālruņu un planšetdatoru, ja vien operētājsistēma (OS) atbilst tālāk norādītām minimālajām prasībām.
Android: Android 8 un jaunāka versija
Apple: iOS 12 un jaunāka versija
Ierīces ar neatļauti manipulētu vai uzlauztu operētājsistēmu netiek atbalstītas nevienā no lietotnēm. Netiek atbalstītas arī Huawei zīmola ierīces neatkarīgi no to operētājsistēmas.
Lietotnes var lejupielādēt, apmeklējot Google Play Store vai Apple iOS Store.
