Kurš uzgalis ir piemērots manai Sonicare zobu sukai?

Ir trīs dažādi Sonicare suku uzgaļu veidi. Tas, kurš sukas uzgalis der jūsu zobu sukai, ir atkarīgs no jūsu modeļa.
Uzspraužams sukas uzgalis ir standarta sukas uzgalis un ir piemērots lielākajai daļai mūsu Sonicare uzlādējamo zobu suku.
Vecākiem Essence modeļiem ir lielāks, uzskrūvējams sukas uzgalis.
Philips One un Philips One for Kids zobu suku uzgaļi ir saderīgi tikai ar Philips One un Philips One for Kids zobu sukām.
