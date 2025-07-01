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Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?

Lietotnes Sonicare un Sonicare For Kids ir pieejamas Android un iOS ierīcēm. Tālākajā sarakstā ir norādīts, vai lietotne ir pieejama jūsu valstī.  

Lietotne Sonicare For Kids ir pieejama Baltkrievijā. Tā nav pieejama Apvienotajos Arābu Emirātos, Grieķijā, Izraēlā, Kazahstānā, Kuveitā, Portugālē, Saūda Arābijā, Serbijā un Turcijā. 

 

Ziemeļamerika 

Eiropa 

Tuvie Austrumi 

Āzija un Klusā okeāna valstis 

Āfrika

Kanāda 

Austrija 

Kuveita 

Austrālija 

Dienvidāfrika

Savienotās Valstis 

Beļģija 

Saūda Arābija 

Ķīna 

 

Meksika

Bulgārija 

Apvienotie Arābu Emirāti 

Japāna

 

 

Horvātija 

 

Malaizija

 

 

Čehijas Republika 

 

Jaunzēlande

 

 

Dānija 

 

Singapūra 

 

Igaunija 

 

Dienvidkoreja

 

 

Somija  

 

Taizeme 

 

Francija 

 

 

 

Vācija  

 

 

 

 

Grieķija 

 

 

 

Ungārija 

 

 

 

 

Īrija 

 

 

 

 

Itālija 

 

 

 

 

Latvija 

 

 

 

 

Lietuva 

 

 

 

 

Luksemburga 

 

 

 

 

Nīderlande 

 

 

 

 

Norvēģija 

 

 

 

 

Polija 

 

 

 

 

Portugāle 

 

 

 

 

Rumānija 

 

 

 

 

Krievija 

 

 

 

 

Serbija

 

 

 

 

Slovākija 

 

 

 

 

Slovēnija  

 

 

 

 

Spānija  

 

 

 

 

Zviedrija 

 

 

 

 

Šveice 

 

 

 

 

Ukraina 

 

 

 
 Apvienotā Karaliste  
 		 
 Kazahstāna
 		   
 Izraēla
 		   
 Turcija
 		   

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX7420/02 , HX7429/02 , HX7429/03 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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