Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?

30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Lietotnes Sonicare un Sonicare For Kids ir pieejamas Android un iOS ierīcēm. Tālākajā sarakstā ir norādīts, vai lietotne ir pieejama jūsu valstī.
Lietotne Sonicare For Kids ir pieejama Baltkrievijā. Tā nav pieejama Apvienotajos Arābu Emirātos, Grieķijā, Izraēlā, Kazahstānā, Kuveitā, Portugālē, Saūda Arābijā, Serbijā un Turcijā.
|
Ziemeļamerika
|
Eiropa
|
Tuvie Austrumi
|
Āzija un Klusā okeāna valstis
|
Āfrika
|
Kanāda
|
Austrija
|
Kuveita
|
Austrālija
|Dienvidāfrika
|
Savienotās Valstis
|
Beļģija
|
Saūda Arābija
|
Ķīna
|
Meksika
|
Bulgārija
|
Apvienotie Arābu Emirāti
|
Japāna
|
|
Horvātija
|
|
Malaizija
|
|
Čehijas Republika
|
|
Jaunzēlande
|
|
Dānija
|
|Singapūra
|
|
Igaunija
|
|
Dienvidkoreja
|
|
Somija
|
|Taizeme
|
|
Francija
|
|
|
Vācija
|
|
|
|
Grieķija
|
|
|
Ungārija
|
|
|
|
Īrija
|
|
|
|
Itālija
|
|
|
|
Latvija
|
|
|
|
Lietuva
|
|
|
|
Luksemburga
|
|
|
|
Nīderlande
|
|
|
|
Norvēģija
|
|
|
|
Polija
|
|
|
|
Portugāle
|
|
|
|
Rumānija
|
|
|
|
Krievija
|
|
|
|
Serbija
|
|
|
|
Slovākija
|
|
|
|
Slovēnija
|
|
|
|
Spānija
|
|
|
|
Zviedrija
|
|
|
|
Šveice
|
|
|
|
Ukraina
|
|
|Apvienotā Karaliste
|Kazahstāna
|Izraēla
|Turcija
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX7420/02 , HX7429/02 , HX7429/03 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›