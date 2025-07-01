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Kāpēc Philips Sonicare lietotnei ir nepieciešamas atļaujas?

Philips Sonicare lietotne lūdz atļauju piekļūt jūsu mobilās ierīces funkcijām, piemēram, atrašanās vietas pakalpojumam vai kontaktpersonām. Uzziniet, kāpēc.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX7429/03 , HX7429/02 , HX7420/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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