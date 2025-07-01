Kāpēc Philips Sonicare lietotnei ir nepieciešamas atļaujas?
Philips Sonicare lietotne lūdz atļauju piekļūt jūsu mobilās ierīces funkcijām, piemēram, atrašanās vietas pakalpojumam vai kontaktpersonām. Uzziniet, kāpēc.
Philips Sonicare lietotne var lūgt jūsu atļauju piekļūt tālāk minētajām funkcijām.
Atrašanās vietas pakalpojumi
Identitāte
Kalendārs
Kontaktpersonas
Tālruņa darbība
Mikrofons
Atļauja izmantot atrašanās vietas pakalpojumus ļauj Philips Sonicare lietotnei automātiski saņemt informāciju par zobu tīrīšanu. Atrašanās vietas pakalpojums nav nepieciešams Philips Sonicare lietotnes darbībai. Taču atrašanās vietas dati tiks izmantoti, lai atrastu veikalu jūsu tuvumā vai lai jūs novirzītu uz jūsu valsts klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju.
Šī funkcija ļauj jums izmantot savu Google+ vai Facebook kontu vienkāršai piekļuvei.
Šī atļauja ļauj izveidot kalendāra notikumu ar zobārsta vai higiēnista apmeklējumu. Tā tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju un tiek izmantota tikai, lai izveidotu jūsu tikšanās.
Kontaktinformācija sniedz jums iespēju kopīgot savus zobu tīrīšanas progresa pārskatus ar zobārstu vai higiēnistu, izmantojot kontaktpersonu funkciju. Tā tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju un izmantota tikai saziņai ar zobārstu vai higiēnistu.
Tālruņa atļaujas ir nepieciešamas, lai tieši zvanītu Philips klientu apkalpošanas dienestam.
Mikrofona atļaujas ir nepieciešamas, lai lietotnē atskaņotu audio. Piekļuve mikrofonam arī sniedz iespēju izmantot virtuālos asistentus, piemēram, Siri vai Google asistentu, lai atvērtu lietotni. Philips Sonicare lietotne nekad neveiks mikrofona ierakstus.
Sonicare lietotne: Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet visu Privātuma politikas tekstu šeit.
Lietotne Sonicare for Kids: Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet visu Privātuma politikas tekstu šeit.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX7429/03 , HX7429/02 , HX7420/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›