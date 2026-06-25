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Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?

Nē, jums gumijas aizbāznis nav jāizņem, jo tas palīdz noturēt Philips Airfryer grozu savā vietā. Ja aizbāznis ir pazaudēts, varat to pasūtīt Philips tiešsaistes veikalā vai sazināties ar vietējo apkalpošanas centru.

Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: NA342/00 , NA332/00 , NA331/00 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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