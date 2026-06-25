Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?
Nē, jums gumijas aizbāznis nav jāizņem, jo tas palīdz noturēt Philips Airfryer grozu savā vietā. Ja aizbāznis ir pazaudēts, varat to pasūtīt Philips tiešsaistes veikalā vai sazināties ar vietējo apkalpošanas centru.
Ievietojiet gumijas aizbāzni no pannas augšpuses ar galu vērstu caurumā.
Ar vienu roku velciet galu no aizmugures, vienlaikus ar otru roku spiežot no augšas, līdz konusa formas gals ir pilnībā ievietots caurumā.
Lūdzu, skatiet arī tālāk redzamo video.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:NA342/00 , NA332/00 , NA331/00 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›