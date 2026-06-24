Kā es varu salikt Philips Avent manuālo krūts piena sūkni?

Piezīme. Gādājiet, lai tās krūts piena sūkņa daļas, kas nonāk saskarē ar pienu, pirms lietošanas būtu iztīrītas un dezinficētas
No apakšpuses ievietojiet (balto) vārstu sūkņa korpusā. Iespiediet vārstu, cik vien dziļi iespējams (1. att.).
Uzskrūvējiet sūkņa korpusu pudelītei, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas ir cieši nostiprināts (2. att.).
Ievietojiet kātu silikona diafragmā. Pārliecinieties, ka kāts ir iespiests līdz galam (3. att.).
Ievietojiet silikona diafragmu sūkņa korpusā no augšas. Piespiežot ar pirkstiem, pārliecinieties, ka tā cieši pieguļ ap apmali, lai nodrošinātu ideālu hermētiskumu (4. att.).
Piestipriniet rokturi uz diafragmas ar kātu, uzkarinot rokturī esošo atveri pāri kāta galam. Spiediet rokturi uz sūkņa korpusa, līdz tas nofiksējas vietā ar klikšķi (5. att.).
Novietojiet uzgali uz sūkņa korpusa un pārliecinieties, ka mala pārklāj sūkņa korpusu. Spiediet uzgaļa iekšdaļu piltuvē līdz līnijai, kas norādīta ar bultiņu, un pārliecinieties, ka uzgaļa malas ir cieši noblīvētas ap sūkņa korpusu (6. att.). Tikai Essential manuālajam krūts piena sūknim SCF417: iespiediet starp ziedlapiņām, lai izvadītu palikušo gaisu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›