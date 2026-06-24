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Kā es varu salikt Philips Avent manuālo krūts piena sūkni?

Šis raksts ir par tālāk redzamajiem Philips Avent krūts piena sūkņiem. 
 
Lai saliktu Philips Avent manuālo krūts piena sūkni, veiciet norādītās darbības.

Piezīme. Gādājiet, lai tās krūts piena sūkņa daļas, kas nonāk saskarē ar pienu, pirms lietošanas būtu iztīrītas un dezinficētas

Kā es varu salikt Philips Avent manuālo krūts piena sūkni?

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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