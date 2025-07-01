Kā glabāt krūts pienu?

Jūs varat glabāt krūts pienu ledusskapī (zem 4 ⁰C/39 ⁰F) līdz 4 dienām vai saldētavā (zem –18 °C/0 °F) 6–12 mēnešus, izmantojot Philips Avent pudelīti, glabāšanas trauciņu vai krūts piena uzglabāšanas maisiņu. Ilgstošai glabāšanai ļoti ieteicama dziļā sasaldēšana (zem –20 ⁰C/–4 ⁰F).

Ja ņemat krūts pienu līdzi ceļā, tas ir jāizlieto 4 stundu laikā.

Tālāk ir norādītas ieteicamās glabāšanas temperatūras un glabāšanas piederumu iegādes vietas

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF396/31 , SCF554/11 , SCF552/11 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

