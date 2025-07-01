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Kāpēc Sonicare bezvadu mutes dobuma irrigatorā radusies noplūde?

Ūdens noplūde no atveres zem sprauslas atbrīvošanas pogas ir normāla parādība. Šī atvere ir paredzēta tam, lai ļautu neizlietotajam ūdenim izplūst no sprauslas. 

Sprauslas atbrīvošanas pogai radusies noplūde

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3826/24 , HX3806/33 , HX3806/31 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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