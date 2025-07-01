Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Ja tālāk sniegtie norādījumi nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mums vai noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu tiešsaistes garantijas pieprasījumu un mēs varētu jums palīdzēt saņemt maiņas ierīci. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija.
Lai pasargātu jūsu zobus un smaganas, Sonicare zobu suka mēra spiedienu, ko izdarāt zobu tīrīšanas laikā. Ja piemērojat pārāk lielu spiedienu, rokturis mainīs vibrāciju. Šo funkciju var iespējot vai atspējot, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.
Uzlieciet zobu suku uz lādētāja.
Zobu sukai esot uz lādētāja, nospiediet un turiet režīma/intensitātes pogu un divreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Rokturis divreiz iepīkstēsies, lai apstiprinātu funkcijas ieslēgšanu.
Atspējojiet spiediena sensoru, turot režīma/intensitātes pogu un divreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kamēr zobu suka atrodas uz lādētāja. Rokturis vienreiz iepīkstēsies, lai apstiprinātu funkcijas izslēgšanu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX7429/03 , HX7108/03 , HX7411/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›