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Kā rīkoties, pirms atbrīvojos no savas mazuļa uzraudzības ierīces?

Pirms atbrīvojaties no mazuļa uzraudzības ierīces, veiciet rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, lai dzēstu un tādējādi aizsargātu savus personas datus.

Mēs iesakām pārtraukt savienojumu starp mazuļa ierīci un lietotni Philips Avent Baby Monitor+, atlasot opciju “Atvienot mazuļa uzraudzības ierīci” lietotnes mazuļa ierīces iestatījumos.

Lai varētu veikt rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, mazuļa ierīcei jābūt ieslēgtai. Pēc tam 10 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz mazuļa ierīces, līdz sāk mirgot LED indikators. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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