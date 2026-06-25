Kā atkaļķot Philips apģērbu tvaicētāju/All-in-One ierīci?

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Lasiet tālāk redzamo rakstu, lai noskaidrotu sava Philips apģērbu tvaicētāja/All-in-One ierīces modeli, un veiciet pareizu atkaļķošanas procedūru.
Rokas tvaicētājs.
Lai atrastu sava Philips rokas tvaicētāja modeli un ievērotu pareizu atkaļķošanas procedūru, varat skatīt lietotāja rokasgrāmatu vai modeļa numuru zem ūdens tvertnes, roktura aizmugurē vai zem tvaicētāja galviņas (skatiet A un B attēlu). Modeļu numuru piemēri ir sniegti tālāk. STH7030/10, GC801/10.
Tvaicētājs ar statīvu.
Lai atrastu sava Philips rokas tvaicētāja modeli un ievērotu pareizu atkaļķošanas procedūru, varat skatīt lietotāja rokasgrāmatu vai modeļa numuru zem ūdens tvertnes, roktura aizmugurē vai zem tvaicētāja ar statīvu pamatnes (skatiet C attēlu). Modeļu numuru piemēri ir sniegti tālāk. STE3170/80, GC482/27.
Laika gaitā ierīcē var veidoties katlakmens. Jo jūsu reģionā ir cietāks ūdens, jo ātrāk veidojas un sacietē katlakmens nogulsnes. Philips apģērbu tvaicētāja atkaļķošana ik pēc 1–2 mēnešiem var novērst brūnus traipus, brūnu ūdeni un noplūdi. Regulāra tīrīšana nodrošina maksimālu tvaika padevi un paildzina ierīces kalpošanas laiku.
Tālākā informācija attiecas tikai uz: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000. sēriju (GC800, GC801, GC810).
Piezīme. Katlakmens no apģērbu tvaicētāja jātīra aptuveni vienu reizi mēnesī vai biežāk, ja ūdens jūsu dzīvesvietā ir ļoti ciets.
Tālākā informācija attiecas tikai uz: 7000. sēriju (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Piezīme. Regulāras lietošanas gadījumā katlakmens no apģērbu tvaicētāja jāiztukšo aptuveni vienu reizi mēnesī — un biežāk, ja ūdens jūsu dzīvesvietā ir ļoti ciets.
Tālākā informācija attiecas tikai uz: All-in-One 8600. sērija (AIS8540) | All-in-One 8000. sērija (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Pateicoties Philips patentētajai motora konstrukcijai, ierīce nav jāatkaļķo. Katlakmens automātiski atdalīsies un krāsies iekšpusē, ierīces pamatnē. Mēs īpaši izstrādājām šo vietu katlakmens uztveršanai, un jums nav jāveic nekādas darbības.
Varat gludināt ar tvaiku, cik vien nepieciešams, izmantojot parasto krāna ūdeni vai destilētu/demineralizētu ūdeni, ja atrodaties vietā ar cietu ūdeni (varat izmantot arī 50% demineralizētu ūdeni, kas sajaukts ar krāna ūdeni).
Tālākā informācija attiecas tikai uz: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Tālākā informācija attiecas tikai uz: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x un GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000. sēriju (STE31xx).
Tālākā informācija attiecas tikai uz: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Piezīme. Regulāras lietošanas gadījumā apģērbu tvaicētājs jāatkaļķo ik pēc 2 nedēļām.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3160/30 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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