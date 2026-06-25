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Kā atkaļķot Philips apģērbu tvaicētāju/All-in-One ierīci?

Lasiet tālāk redzamo rakstu, lai noskaidrotu sava Philips apģērbu tvaicētāja/All-in-One ierīces modeli, un veiciet pareizu atkaļķošanas procedūru.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3160/30 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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