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Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?

Lai noskaidrotu Philips tvaika gludekļa modeli un pareizi ievērotu tālāk norādīto atkaļķošanas procedūru (neattiecas uz tvaika gludināšanas sistēmām), varat skatīt lietotāja rokasgrāmatu vai skatīt modeļa numuru (piemēram, DST8050/26, GC4909/60) zem gludināšanas virsmas, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā.

modeļa numurs

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: DST2020/90 , DST2010/40 , DST7060/20 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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