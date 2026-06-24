Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?

Lai noskaidrotu Philips tvaika gludekļa modeli un pareizi ievērotu tālāk norādīto atkaļķošanas procedūru (neattiecas uz tvaika gludināšanas sistēmām), varat skatīt lietotāja rokasgrāmatu vai skatīt modeļa numuru (piemēram, DST8050/26, GC4909/60) zem gludināšanas virsmas, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā.
Laika gaitā ierīcē var veidoties katlakmens. Jo jūsu reģionā ir cietāks ūdens, jo ātrāk veidojas un sacietē katlakmens nogulsnes. Philips tvaika gludekļa atkaļķošana ik pēc 1–2 mēnešiem var novērst brūnus traipus, brūnu ūdeni un noplūdi. Regulāra tīrīšana nodrošina maksimālu tvaika padevi un paildzina ierīces kalpošanas laiku.
Tālākā informācija attiecas uz visiem Philips tvaika gludekļiem.
Uzpildiet ūdens tvertni un ieslēdziet ierīci. (Ja gludeklim ir regulējami iestatījumi, izvēlieties MAKS. TEMP. un BEZ TVAIKA.)
Kad indikators nodziest, atvienojiet gludekli no elektrotīkla un turiet virs izlietnes ar gludināšanas virsmu horizontālā pozīcijā.
Aktivizējiet funkciju CALC CLEAN, izmantojot pogu vai selektoru. (Atšķiras atkarībā no modeļa. Ja nepieciešams, turiet nospiestu.)
Uzmanīgi pakratiet gludekli uz priekšu un atpakaļ, līdz tas ir tukšs. No tvaika atverēm izplūst ūdens, tvaiks un katlakmens.
Uzkarsējiet gludekli un slidiniet pa audumu, lai notīrītu gludināšanas virsmu. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.
Atkārtojiet šo visu procesu reizi mēnesī vai, ja nepieciešams, biežāk.
Tālākā informācija attiecas tikai uz: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Atvienojiet gludekli no elektrotīkla un pārliecinieties, vai tas ir atdzisis.
Novietojiet gludekli horizontāli un pastumiet uz augšu Quick Calc Release slēdzi gludekļa aizmugurē.
Noņemiet katlakmens tvertni. Iztukšojiet, izskalojiet un izžāvējiet to.
Noslaukiet ap gludekļa atveri esošo katlakmeni vai atliekas. Ievietojiet tvertni atpakaļ un nofiksējiet to.
Atkārtojiet šo procesu reizi mēnesī vai, kad tas nepieciešams.
Tālākā informācija attiecas tikai uz: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000. sērija (DST80xx) | 7500. sērija (DST75xx) | 7000. sērija (DST70xx).
Atvienojiet gludekli no elektrotīkla un pārliecinieties, vai tas ir atdzisis.
Turiet ierīci vertikāli virs izlietnes. Paceliet Quick Calc Release kolektora sviru uz augšu un izvelciet to.
Izskalojiet Quick Calc Release kolektoru ar ūdeni.
Viegli pakratiet ierīci, ļaujot katlakmens daļiņām izkrist.
Ievietojiet Quick Calc Release kolektoru atpakaļ ierīcē un nospiediet sviru uz leju (atskan klikšķis), lai fiksētu kolektoru.
Atkārtojiet šo procesu reizi mēnesī vai, kad tas nepieciešams.
Tālākā informācija attiecas tikai uz: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Uzpildiet ūdens tvertni un ieslēdziet ierīci. (Ja gludeklim ir regulējami iestatījumi, izvēlieties MAKS. TEMP. un BEZ TVAIKA.)
Kad indikators nodziest, atvienojiet gludekli no elektrotīkla un turiet virs izlietnes ar gludināšanas virsmu horizontālā pozīcijā.
Aktivizējiet funkciju CALC CLEAN, izmantojot pogu vai selektoru. (Atšķiras atkarībā no modeļa. Ja nepieciešams, turiet nospiestu.)
Uzmanīgi pakratiet gludekli uz priekšu un atpakaļ, līdz tas ir tukšs. No tvaika atverēm izplūst ūdens, tvaiks un katlakmens.
Uzkarsējiet gludekli un slidiniet pa audumu, lai notīrītu gludināšanas virsmu. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.
Atkārtojiet šo procesu reizi mēnesī vai, kad tas nepieciešams.
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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:DST2020/90 , DST2010/40 , DST7060/20 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›