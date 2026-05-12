Ko es varu izmantot, lai uzlādētu Philips izstrādājumus ar USB uzlādes funkciju?

Ja uzlādējat Philips izstrādājumu mitrā vidē (piemēram, vannasistabā), vienmēr izmantojiet IPX4 adapteri, lai nodrošinātu drošu uzlādi. IPX4 norāda, ka adapteris ir drošs pret šļakatām.
Neatkarīgi no tā, kuru adapteri izvēlaties, pārliecinieties, vai tas atbilst tālāk norādītajām prasībām (šī informācija parasti būs uzdrukāta uz adaptera).
Ieejas spriegums: 100–240 V.
Izejas spriegums: 5 V.
Izejas jauda: 1 A vai lielāka.
Ūdens necaurlaidība: IPX4* mitrai videi.
Apstiprinājuma zīme: jūsu valstij atbilstošā apstiprinājuma/sertifikācijas zīme (piemēram, CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM utt.)
Svarīgi! Nesertificēta adaptera lietošana var radīt apdraudējumus vai nopietnus savainojumus. Pirms izstrādājuma mazgāšanas ar ūdeni vienmēr atvienojiet to no adaptera.
* Padoms: “X” apzīmējumā IPX4 ir vietturis, un adaptera aprakstā tā vietā var parādīties kāds cipars (piemēram, IP24 vai IP44). Kamēr vien otrais cipars pēc “IP” ir 4, adapteris tiek klasificēts kā drošs pret šļakatām.