Kāpēc manai vecāku ierīcei ir īss darbības laiks?

Jūsu mazuļa uzraudzības ierīces vecāku ierīces darbības laiks var atšķirties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem un lietošanas režīma. Tālāk ir norādīti veidi, kā maksimāli paildzināt vecāku ierīces darbības ilgumu.
Ja video displejs ir pastāvīgi ieslēgts, vecāku ierīce patērē daudz enerģijas. Lai paildzinātu darbības ilgumu, vecāku ierīcē aktivizējiet Eco režīmu.
Kad Eco režīms ir aktivizēts, vecāku ierīces displejs un skaņa izslēdzas, tiklīdz 20 sekundes netiek konstatēta skaņa. Eco indikators iedegas zaļā krāsā, norādot, ka ir aktivizēts Eco režīms. Kad darbojas Eco režīms, displejs un skaņas pārraide ir pilnībā izslēgti, tādējādi paildzinot akumulatora darbības laiku. Vecāku ierīces displejs un skaņa ieslēdzas, tiklīdz mazuļa ierīce uztver skaņu. Skaņas tiek pārraidītas uz vecāku ierīci, un skaņas līmeņa indikators iedegas zaļā krāsā. Kamēr nav konstatēta skaņa, skaņas līmeņa indikators nedeg.
Piezīme. Minimālo skaņas līmeni skaņas un displeja aktivizēšanai nosaka jutīguma iestatījums.
Lai aktivizētu Eco režīmu, nospiediet šī režīma pogu vecāku ierīcē.
Ja ir iestatīts augsts spilgtuma līmenis, vecāku ierīce patērē vairāk enerģijas. Lai pielāgotu displeja spilgtumu, nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu.
Ja ir iestatīts augsts skaļuma līmenis, vecāku ierīce patērē vairāk enerģijas.
Lai pielāgotu vecāku ierīces skaļumu, nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu.
Piezīme. Ja skaļuma regulators ir minimālajā līmenī, skaņa ir izslēgta. Vecāku ierīces statusa joslā redzama izslēgtas skaņas ikona, turklāt no vecāku ierīces saņemsiet tikai brīdinājumus un video straumi.
Ja ir iestatīts augsts jutības līmenis, vecāku ierīce patērē vairāk enerģijas. Mazuļa ierīces jutīguma līmenis nosaka to, ko dzirdat caur vecāku ierīci. Kad ir iestatīts augsts līmenis, būs dzirdamas daudzas skaņas, tostarp klusas fona skaņas. Kad ir iestatīts zems jutības līmenis, būs dzirdamas tikai skaļākas skaņas.
Lai pielāgotu jutību, nospiediet vadības pogas labo daļu, tādējādi atverot jutīguma līmeņa izvēlni. Pēc tam nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai atlasītu vēlamo jutīguma līmeni.
Lai akumulators labi kalpotu, tā uzlādei izmantojiet oriģinālo adapteri.
Pat tad, ja vecāku ierīce ir izslēgta, akumulators pakāpeniski un ļoti lēni izlādējas.
Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet vecāku ierīci, ja to neizmantojat.
Ieteicams, lai vecāku ierīce būtu visu nakti pieslēgta elektrotīklam. Ja naktī akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, vecāku ierīce pīkstēs un var jūs pamodināt.
Tāpat kā jebkurai citai uzlādējamai elektroniskai ierīcei, arī akumulatora kapacitāte samazinās pēc ilgstošas lietošanas.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›