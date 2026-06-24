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Kāpēc manai vecāku ierīcei ir īss darbības laiks?

Jūsu mazuļa uzraudzības ierīces vecāku ierīces darbības laiks var atšķirties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem un lietošanas režīma. Tālāk ir norādīti veidi, kā maksimāli paildzināt vecāku ierīces darbības ilgumu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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