ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Kā pieprasīt garantēto naudas atmaksu?

Lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/sonicare-moneyback, lai skatītu jūsu valstī spēkā esošās politikas un procedūras, kā pieprasīt garantēto naudas atmaksu.
 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3901/01 , HX3901/03 , HX3902/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa