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Kā pieprasīt garantēto naudas atmaksu?
Lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/sonicare-moneyback, lai skatītu jūsu valstī spēkā esošās politikas un procedūras, kā pieprasīt garantēto naudas atmaksu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3901/01 , HX3901/03 , HX3902/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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