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Jā. Drošība ir mūsu augstākā prioritāte. Visi Philips Avent knupīši ir izstrādāti un ražoti tā, lai tie atbilstu starptautiskajiem drošības standartiem vai pārsniegtu tos. Ražošanas procesā netiek izmantots BPA, un katrai partijai mēs veicam stingras kvalitātes pārbaudes.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF376/27 , SCF376/32 , SCF075/11 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Es izlasīju ziņas par knupīšiem un BPA — kā jūs apstiprināt, ka Philips Avent knupīši nesatur BPA?
Kā atbrīvot Philips Avent knupīti no ūdens?
Ar ko atšķiras dažādie Philips Avent knupji?
Vai Philips Avent knupīši ir droši manam mazulim?
Cik ilgi drīkst lietot Philips Avent knupi?
Vai Philips Avent vecuma vadlīnijas ir svarīgas?