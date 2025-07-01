ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Vai Philips Avent knupīši ir droši manam mazulim?

Jā. Drošība ir mūsu augstākā prioritāte. Visi Philips Avent knupīši ir izstrādāti un ražoti tā, lai tie atbilstu starptautiskajiem drošības standartiem vai pārsniegtu tos. Ražošanas procesā netiek izmantots BPA, un katrai partijai mēs veicam stingras kvalitātes pārbaudes.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF376/27 , SCF376/32 , SCF075/11 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa