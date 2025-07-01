Philips Avent knupīšu klāsts nesatur BPA. Philips Avent kā vadošais vecāku un bērnu aprūpes preču zīmols savu izstrādājumu drošumu uzskata par augstāko prioritāti. Mēs to nodrošinām, ievērojot pilnīgi visas piemērojamās drošuma prasības, ko likumdevēji ir noteikuši vispārīgi, un ievērojot visstingrākos standartus.
Ņemot vērā ziņas par Philips Avent SCF085/60 knupīti, mēs esam pārbaudījuši savus rezultātus un veikuši papildu testus, piesaistot DEKRA, pasaulē lielāko neatkarīgo, testēšanas, pārbaudes un sertifikācijas ekspertu organizāciju. Šie testi arī apliecina, ka visā mūsu knupīšu klāstā, ieskaitot testēto paraugu, BPA nav konstatēts, un apstiprina, ka tie nesatur BPA.
