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172B9T/00
B Line
17 collas / 43,2 cm
1280 x 1024 (SXGA)
Lai nodrošinātu ātru reakciju, šis Philips displejs šķidruma lieto projicēto kapacitīvo 10 punktu skāriena tehnoloģiju. Jūs varat pilnībā izmantot jaunās uz skārienu balstītās lietojumu iespējas un vecajiem lietojumiem piešķirt vairāk lietošanas prieka. Rakstiet ar pieskārienu ar 10 pirkstiem vai spēlējiet aizraujošas interaktīvas spēles ar draugiem. Interaktīvi sadarbojieties ar kolēģiem darbā vai skolas vidē un paaugstiniet savu produktivitāti un efektivitāti.
Vidē, kur apstākļi nav nevainojami, nepieciešams monitors, kas ir izturīgs pret ūdens šļakatām un putekļiem, kas ikdienā mēdz gadīties. Aizsardzības klases (IP) reitingi, kas definēti starptautiskajā standartā IEC/EN 60529, tiek lietoti, lai noteiktu elektrisko apvalku blīvējuma efektivitāti pret svešķermeņu un mitruma iekļūšanu. Šis Philips displejs atbilst starptautiskajai IP aizsardzības klasei pret ūdeni un putekļiem – tas ir izturīgs pret ūdens šļakstiem un putekļiem, kas mēdz gadīties ikdienā.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
Atsauksmes
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Cimda materiāls un biezums: nitrils (0,15 mm), kokvilna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Lūdzu skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "SmoothTouch", lai iegūtu papildinformāciju par operētājsistēmām, kas atbalsta skāriena funkciju.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.