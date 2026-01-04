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  • Energy Label Europe D
    Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch

MonitorLCD monitors ar SmoothTouch

222B9T/00

Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
Spēcīgs, pret ūdeni un putekļiem izturīgs, skārienjutīgs monitors, kuru iespējams izmantot jebkurā vietā, lietojot pielāgojamo statīvu, kas uzstādāms jebkurā stūrī. Tas piedāvā vienkāršu un intuitīvu izmantošanu visās jomās un palielina jūsu produktivitāti.
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Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch

  • B Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch displejs nodrošina dabisku, ātru reakciju

SmoothTouch displejs nodrošina dabisku, ātru reakciju

Lai nodrošinātu ātru reakciju, šis Philips displejs šķidruma lieto projicēto kapacitīvo 10 punktu skāriena tehnoloģiju. Jūs varat pilnībā izmantot jaunās uz skārienu balstītās lietojumu iespējas un vecajiem lietojumiem piešķirt vairāk lietošanas prieka. Rakstiet ar pieskārienu ar 10 pirkstiem vai spēlējiet aizraujošas interaktīvas spēles ar draugiem. Interaktīvi sadarbojieties ar kolēģiem darbā vai skolas vidē un paaugstiniet savu produktivitāti un efektivitāti.

Monitora priekšpuses virsma atbilst IP65 ūdens un putekļu izturībai

Monitora priekšpuses virsma atbilst IP65 ūdens un putekļu izturībai

Vidē, kur apstākļi nav nevainojami, nepieciešams monitors, kas ir izturīgs pret ūdens šļakatām un putekļiem, kas ikdienā mēdz gadīties. Aizsardzības klases (IP) reitingi, kas definēti starptautiskajā standartā IEC/EN 60529, tiek lietoti, lai noteiktu elektrisko apvalku blīvējuma efektivitāti pret svešķermeņu un mitruma iekļūšanu. Šis Philips displejs atbilst starptautiskajai IP aizsardzības klasei pret ūdeni un putekļiem – tas ir izturīgs pret ūdens šļakstiem un putekļiem, kas mēdz gadīties ikdienā.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  2. Cimda materiāls un biezums: nitrils (0,15 mm), kokvilna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Lūdzu skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "SmoothTouch", lai iegūtu papildinformāciju par operētājsistēmām, kas atbalsta skāriena funkciju.

  4. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  5. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  6. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.