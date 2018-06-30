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Izbeigta ražošana
22PFS4232/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Ar Philips 4200 TV visur jūtieties kā mājās. Tam ir kompakts izmērs, tāpēc to var ērti paņemt līdzi pārgājienos un piedzīvojumos. Ar Full HD ekrānu un plāno dizainu tas lieliski iederas nelielās telpās, un to var darbināt ar 12 voltu ievades jaudu.
55 cm (22 collu)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
4.0
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Malm
30/06/2018
Eesti
Kõrge kvaliteet
Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.