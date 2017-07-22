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22PFT4000/12
Full HD Slim LED televizors
Viss nepieciešamais vienā kompaktā konstrukcijā: Philips 4000. sērijas Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skaņu un papildu funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus. Perfekta izvēle jebkurai telpai jūsu mājās.
56 cm (22 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!
Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
4.1
no 5
13
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Verificēts pircējs
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Lila
16/03/2017
Latvija
Verificēts pircējs
šim produktam ir lieliskas funkcijas
Philips 4000 series Full HD Slim LED televizors 22PFT4000 56 cm (22") Full HD LED televizors, DVB-T/T2/C ar Digital Crystal Clear- Uzticams un daudzpusīgs iekārtas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.