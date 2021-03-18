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B Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Lai nodrošinātu ātru reakciju, šis Philips displejs šķidruma lieto projicēto kapacitīvo 10 punktu skāriena tehnoloģiju. Jūs varat pilnībā izmantot jaunās uz skārienu balstītās lietojumu iespējas un vecajiem lietojumiem piešķirt vairāk lietošanas prieka. Rakstiet ar pieskārienu ar 10 pirkstiem vai spēlējiet aizraujošas interaktīvas spēles ar draugiem. Interaktīvi sadarbojieties ar kolēģiem darbā vai skolas vidē un paaugstiniet savu produktivitāti un efektivitāti.
Vidē, kur apstākļi nav nevainojami, nepieciešams monitors, kas ir izturīgs pret ūdens šļakatām un putekļiem, kas ikdienā mēdz gadīties. Aizsardzības klases (IP) reitingi, kas definēti starptautiskajā standartā IEC/EN 60529, tiek lietoti, lai noteiktu elektrisko apvalku blīvējuma efektivitāti pret svešķermeņu un mitruma iekļūšanu. Šis Philips displejs atbilst starptautiskajai IP aizsardzības klasei pret ūdeni un putekļiem – tas ir izturīgs pret ūdens šļakstiem un putekļiem, kas mēdz gadīties ikdienā.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
4.7
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Bg52
18/03/2021
Polska
Monitor jest super
Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.
Plusi
Dobry obraz, stosunkowo niska cena
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Plusi
Má vše a ještě něco navíc
Mīnusi
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
József63
28/05/2023
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Plusi
Képminőség, külső megjelenés
Mīnusi
Nem tapasztaltam ilyet.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Cimda materiāls un biezums: nitrils (0,15 mm), kokvilna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Lūdzu skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "SmoothTouch", lai iegūtu papildinformāciju par operētājsistēmām, kas atbalsta skāriena funkciju.
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.