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  • Energy Label Europe E
    Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
  • Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch

MonitorLCD monitors ar SmoothTouch

242B9T/00

4.7
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch
Spēcīgs, pret ūdeni un putekļiem izturīgs, skārienjutīgs monitors, kuru iespējams izmantot jebkurā vietā, lietojot pielāgojamo statīvu, kas uzstādāms jebkurā stūrī. Tas piedāvā vienkāršu un intuitīvu izmantošanu visās jomās un palielina jūsu produktivitāti.
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Lielisks interaktīvs displejs ar SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch displejs nodrošina dabisku, ātru reakciju

SmoothTouch displejs nodrošina dabisku, ātru reakciju

Lai nodrošinātu ātru reakciju, šis Philips displejs šķidruma lieto projicēto kapacitīvo 10 punktu skāriena tehnoloģiju. Jūs varat pilnībā izmantot jaunās uz skārienu balstītās lietojumu iespējas un vecajiem lietojumiem piešķirt vairāk lietošanas prieka. Rakstiet ar pieskārienu ar 10 pirkstiem vai spēlējiet aizraujošas interaktīvas spēles ar draugiem. Interaktīvi sadarbojieties ar kolēģiem darbā vai skolas vidē un paaugstiniet savu produktivitāti un efektivitāti.

Monitora priekšpuses virsma atbilst IP65 ūdens un putekļu izturībai

Monitora priekšpuses virsma atbilst IP65 ūdens un putekļu izturībai

Vidē, kur apstākļi nav nevainojami, nepieciešams monitors, kas ir izturīgs pret ūdens šļakatām un putekļiem, kas ikdienā mēdz gadīties. Aizsardzības klases (IP) reitingi, kas definēti starptautiskajā standartā IEC/EN 60529, tiek lietoti, lai noteiktu elektrisko apvalku blīvējuma efektivitāti pret svešķermeņu un mitruma iekļūšanu. Šis Philips displejs atbilst starptautiskajai IP aizsardzības klasei pret ūdeni un putekļiem – tas ir izturīgs pret ūdens šļakstiem un putekļiem, kas mēdz gadīties ikdienā.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Plusi

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Plusi

Má vše a ještě něco navíc

Mīnusi

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Plusi

Képminőség, külső megjelenés

Mīnusi

Nem tapasztaltam ilyet.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Cimda materiāls un biezums: nitrils (0,15 mm), kokvilna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. Lūdzu skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "SmoothTouch", lai iegūtu papildinformāciju par operētājsistēmām, kas atbalsta skāriena funkciju.

  5. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  6. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.